Mückstein: »Der dritte Stich für Ältere kommt«

Der Gesundheitsminister hält Impfprämien für nicht sinnvoll und spricht sich für eine Impfpflicht in Spitälern aus.

Wolfgang Mückstein (Grüne) im oe24.TV-Interview.



Oe24.TV: Ein Cluster auf ­einem Festival in Kroatien sorgt für Aufregung. Es wurde mit österreichischen Veranstaltern organisiert. Hätte man das in dieser Form zulassen dürfen?

Wolfgang Mückstein: Ich kann nur für Österreich ­reden, wir haben hier sehr klare Regeln. Wir haben eine Bewilligungspflicht ab 100 Teilnehmern. Es muss ein Sicherheitspräventions­konzept vorgelegt, ein Sicherheitsbeauftragter angegeben und die 3-G-Regel eingehalten werden. Ich kann nur unterstreichen, wie wichtig das Impfen ist. Am besten, man fährt nur doppelt geimpft auf solche Festivals und macht einen Test, wenn man zurückkommt.



