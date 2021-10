Mückstein: »Freiheit für Geimpfte«

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sprach mit ÖSTERREICH über die neuen Corona-Maßnahmen.

ÖSTERREICH: Sie haben Maßnahmen speziell gegen Ungeimpfte verkündet. Warum das?



MÜCKSTEIN: Die Linie haben wir schon bisher verfolgt, etwa bei 3G am Arbeitsplatz: Zwei Drittel der Bevölkerung betrifft das überhaupt nicht. Wer sich aber bislang bewusst gegen eine Impfung entschieden hat, der muss künftig seinen Alltag so planen, dass er immer getestet ist – sonst kann er nicht zur Arbeit. Auch die Stufen 4 und 5 unseres Stufenplans – so sie jemals in Kraft treten – werden nur Ungeimpfte und damit nicht geschützte ­Menschen betreffen.





