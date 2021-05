Mückstein: Werde meine Töchter impfen

Gesundheitsminister Mückstein kündigt an, dass er seine beiden Töchter selbst impfen will, sobald die Zulassung der Impfstoffe für Jugendliche über die Bühne gegangen ist.

Heute sperrt in Wien alles auf und zu diesem Anlass war Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein im Ö3-Wecker zu Gast. Mückstein kündigt an: Sobald es möglich sei, werde er seine beiden Töchter eigenständig impfen.

Impfstoff-Zulassung

Selbstverständlich erst, wenn die nötigen Rahmenbedingungen feststehen. Konkret handelt es sich um die Zulassung der Impfstoffe für die 12 bis 16-Jährigen. Mückstein ist überzeugt, dass diese Zulassung nur mehr eine Frage der Zeit sei.

Mitte Juli

So werden beispielsweise n den USA oder auch in Kanada derzeit Studien an jeder Altersgruppe durchgeführt. Der Gesundheitsminister ist überzeugt, dass einer Zulassung des Impfstoffes in Europa nur mehr wenig im Weg stehe. Mückstein zeigt sich zuversichtlich, dass auch die EMA bald die nötigen Schritte für eine Zulassung der Impfungen in Europa einleiten werde. Auf die Frage nach einem konkreten Zeitpunkt meint der Gesundheitsminister, Mitte Juli wäre realistisch. Ob es tatsächlich dann so weit sein wird, hängt nun von der EMA ab.

Selbst impfen

Dass Mückstein keinerlei Bedenken hinsichtlich des Impfstoffes hat, zeigt, dass er seine Kinder eigenständig impfen wird: "Ich habe zwei Töchter und ich werde sie sofort impfen, sobald das möglich ist", so der Gesundheitsminister im Interview.