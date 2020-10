Mutter von Rendi Wagner war mit Corona auf Intensivstation

"Rendi-Wagner spricht auch aus persönlicher Erfahrung. Ihre Mutter war bis vor 2 Wochen mit Covid auf der Intensivstation", ließ Rendis Sprecherin auf Twitter ausrichten.

In einer Pressekonferenz zur Spitals-Kürzung erklärte SPÖ-Chefin Rendi-Wagner: "Die MitarbeiterInnen in der Gesundheitsversorgung gehen täglich an Grenzen. Ihnen gilt unser großer Dank".

