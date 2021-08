Nächster Aufruf: Corona-Infizierter besuchte 80s-Party

Gesundheitsbehörden rufen Teilnehmer zum Beobachten möglicherweise auftretender Symptome auf.

Premstätten. Die steirische Gesundheitsbehörden haben Teilnehmer an einer Themenparty am vergangenen Wochenende zur Vorsicht aufgerufen. Einer der Besucher der Veranstaltung in der Schwarzl-Halle in Premstätten südlich von Graz sei mit Corona-infiziert gewesen. Man möge in den nächsten Tagen den eigenen Gesundheitszustand genau beobachten, hieß es am Donnerstag.

Der Aufruf ergehe an alle Personen, die am Samstag, 7. August an der "We Love the 90s & 80s Party" im Schwarzl-Zentrum teilgenommen haben. Man empfehle, soziale Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren.

"Schwarzl-Cluster"

Im Falle des Auftretens von Symptomen wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes werden alle Personen ersucht, umgehend das Gesundheitstelefon 1450 mit dem Hinweis "Schwarzl-Cluster" zu kontaktieren, von wo aus die behördliche PCR-Testung veranlasst werden wird. In diesem Fall ist der Kontakt zu anderen Personen bis zum Vorliegen des Testergebnisses möglichst einzuschränken.

Alle registrierten Gäste der Veranstaltung werden noch in dieser Woche von den Gesundheitsbehörden telefonisch kontaktiert und - auch dann, wenn sie keine Symptome aufweisen - zu einer behördlichen PCR-Testung durch das Rote Kreuz angemeldet. Wenn man allerdings eines der genannten Symptome an sich wahrnehme, solle man unverzüglich 1450 kontaktieren.