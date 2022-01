Neuer Runtastic-CEO schießt gegen Gschwandtner

Die Wogen gehen hoch. Ausgerechnet am Sonntag mit der höchsten Zahl der Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie (15.419 Fälle) postet der bekannte Start-up-Millionär Florian Gschwandtner - er und seine Partner verkauften Runtastic an Adidas für 220 Mio. Euro - ein Après-Ski-Video auf Instagram.

Tanzen am Tisch. Zu sehen: Menschen, die ausgelassen tanzen (auch auf Tischen) und trinken - eine wilde Party ohne Maske. Der Corona-Check: Alles verboten! Après-Ski ist an sich abgesagt, im Stehen ist die FFP2-Maske Pflicht, Konsumation nur sitzend erlaubt. Das alles postet Gschwandtner. Er selbst hatte erst vor wenigen Wochen Omikron.

Auf den sozialen Medien regten sich tausende User auf ("Wie dumm kann man sein, mitten in der größten Pandemiewelle abzufeiern?"). Auch Gschwandtners Nachfolger als CEO bei Runtastic konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Der aktuelle Runtastic-CEO hat heute einen ruhigen Skitag in Hinterstoder genossen. Keine Tischtänze oder Lambos, aber fürs Protokoll: Ich habe am Nachmittag einen Radler getrunken", schrieb Scott Dunlap auf Twitter. Der US-Amerikaner versah seinen Tweet dann auch noch mit einem Smiley.

???? The current Runtastic CEO enjoyed a quiet day skiing at #Hinterstoder today. No bottle service/table dances/Lambos, but for the record, I did have a pleasant afternoon Radler. ????