Omikron-Welle: Mückstein für FFP2-Masken im Freien

Den Experten des Covid-Prognosekonsortiums zufolge hat die fünfte Corona-Welle begonnen. Gesundheitsminister Mückstein setzt sich für Verschärfungen ein.

Bevor am Donnerstag die Sitzung zwischen Bundesregierung, Landesvertretern und Experten in die Endrunde geht, gibt Gesundheitsminister Mückstein auf Twitter ein Update zur aktuellen Omikron-Situation in unserem Land. Wie die Prognose-Experten schon verkündet hatten, befindet sich Österreich bereits in der fünften Corona-Welle: Kommende Woche werden sogar bis zu 17.000 neue Fälle erwartet.

Und obwohl die Krankheitsverläufe von Omikron milder seien, gebe es keinen Grund zur Entwarnung, so Mückstein auf Twitter. Denn man müsse jetzt besonders die kritische Infrastruktur schützen und Quarantänefälle vermeiden. Während die Regierung die morgige Sitzung mit den GECKO-Experten noch abwarten will, gibt der Gesundheitsminister schon Tipps für den Alltag:

"Tragen Sie Maske auch im Freien, wenn sich der 2m-Abstand nicht ausgeht. Eine gut sitzende FFP2 ist nach wie vor ein wesentlicher Schutz."

"Wenn möglich, arbeiten Sie im Home Office."

"Schützen Sie sich mit der Impfung: Die 2. Dosis senkt das Risiko für einen schweren Verlauf, die 3. Dosis reduziert dieses Risiko noch einmal deutlicher und effektiver. Daher: Gehen Sie boostern!"

Die offiziellen Maßnahmen werden am Donnerstag im Rahmen einer Presskonferenz verkündet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es zu Verschärfungen kommen wird.