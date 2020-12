Schüler wieder bis 18.1. zu Hause

Die Schule soll jetzt doch am 7. Jänner starten, allerdings im Distance Learning.

Start. Ab Donnerstag sind Weihnachtsferien. Wie geht es dann weiter? Nach neuestem Stand beginnt die Schule jetzt doch am 7. Jänner mit Fern­unterricht. Das Distance Lear­ning dauert bis zum 18. Jänner und gilt für alle, vom Volksschüler bis zum Maturanten.

Keine längeren Ferien. Zunächst hieß es, die Schulferien würden vier Tage länger dauern und dass dafür möglichst viele zum Massentest gehen sollten.

Massentests sollen jetzt eine Woche später als geplant stattfinden, nämlich ab Freitag, dem 15. Jänner.

Öffnung fünf Schultage später als zuletzt gesagt

Öffnen werden die Schulen für den Präsenzunterricht am 18. Jänner. Zuletzt kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann erstmals im ÖSTERREICH-Interview einen späteren Schulstart nach Weihnachten an, dieser wird jetzt effektiv um fünf Schultage verschoben. Die Schule selbst beginnt sogar schon früher als an­gekündigt. Dennoch sind viele Eltern über das „Corona-Schuljahr“ zutiefst erzürnt, sagen: „Die Schüler haben schon so viel versäumt. Wir fordern Unterricht statt langer Sommerferien“ (siehe unten).

Oberstufe seit den Herbstferien zu Hause

Die Oberstufe ist seit dem Nationalfeiertag nicht mehr an der Schule. Der Fernunterricht wurde nur für Kleingruppen und Maturanten unterbrochen. Deshalb sollen die Schüler ab 15 Jahren nach Weihnachten besonders gefördert werden, heißt es aus Regierungskreisen.

Eltern fordern: Nur drei Wochen Sommerferien

„Dieses Corona-Schuljahr hat die Kinder extrem benachteiligt“, empört sich Evelyn Kometter, Chefin des Dachverbands der Elternvereine. „Wir fordern kürzere Sommerferien, am besten nur drei Wochen.“

Der Grund: „Erstklässler haben noch immer nicht das ABC gelernt. Alle Schüler vom Kleinsten bis zum Größten haben große Lernprobleme, und wir Eltern haben fast alle unseren gesamten Urlaub schon aufgebraucht.“

Lehrer. „Die Lehrer müssen sich als Dienstleister sehen“, fordert Kometter. Die Begeisterung dafür hält sich bei den Lehrern in Grenzen, viele von ihnen klagen über die derzeit große Belastung.