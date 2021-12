Sieben Millionen Impfdosen auf Halde

Ärzte ohne Grenzen warnt, dass bald Millionen Impf­dosen verfallen könnten.

Wien. In Österreich drohe ein Impfdosenverfall in großem Ausmaß, warnt die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF): Selbst wenn im 1. Quartal 2022 alle Impfpflichtigen Erst-, Zweit- oder Drittstich erhalten und es viele Kinderimpfungen gebe, werden demnach mit Ende März 10,2 Millionen Dosen auf Lager liegen.



Aktuell liegen sieben Millionen Dosen ungenutzt auf Lager, so MSF-Experte Marcus Bachmann.



Lesen Sie die ganze Story mit einem oe24plus-Abo. Gleich anmelden!