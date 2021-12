Slowenien verbietet Silvesterfeiern im Freien

Partys in Restaurants und Bars aber erlaubt - Privat dürfen zu Weihnachten und Neujahr Personen aus drei Haushalten zusammenkommen.

In Slowenien wird es zu Silvester wegen der Pandemie keine Feiern an öffentlichen Plätzen geben. Die Regierung hat am Donnerstag mit einer Verordnung die Feier im Freien verboten. Erlaubt sind allerdings Partys in Restaurants und Bars, wobei die Gäste einen negativen Test vorweisen müssen, der nicht älter als zwölf Stunden ist. In der Gastronomie wird die Sperrstunde zu Silvester aufgehoben, hieß es aus der Regierung.

Nach Ansicht der slowenischen Regierung sei bei Feiern im Freien schwieriger die Einhaltung der Corona-Regeln zu kontrollieren als bei Partys in geschlossenen Räumen. Zu Weihnachten (am 24. und 25. Dezember) und Neujahr (am 31. Dezember und 1. Jänner) sind auch private Zusammenkünfte erlaubt, wobei Personen aus höchstens drei Haushalten zusammenkommen dürfen. Allen Teilnehmern ab sechs Jahren wird empfohlen, sich vorher zu testen. Ansonsten bleiben private Treffen außerhalb des eigenen Haushalts weiterhin untersagt.