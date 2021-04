Sputnik in Österreich gelandet

Erste Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V sind heute in Österreich angekommen. Die Zulassung steht jedoch noch aus.

Heute sind die ersten Dosen des russischen Coronavirus-Impfstoffes "Sputnik V" in Österreich angekommen. Und das, obwohl das Vakzin derzeit weder in der EU, noch in Österreich zugelassen ist, da entscheidende Studiendaten noch ausständig sind. Erste Studien lassen zumindest eine hohe Wirksamkeit des Impfstoffes vermuten.

© https://www.facebook.com/RusBotschaftWien/ ×

Impfung für Diplomaten

Die heute angekommenen Impfdosen werden trotz fehlender Zulassung in Österreich verimpft werden: Die diplomatischen Vertretungen Russlands, die sich derzeit in Österreich befinden, werden den Sputnik V- Impfstoff erhalten.

Doch auch österreichische Staatsbürger könnten sich vielleicht bald für eine Sputnik-Impfung anmelden: Österreich soll bereits mit Russland in Verhandlungen stehen. Nachbarland Ungarn hat den russischen Impfstoff trotz fehlender EU-Zulassung bereits im Einsatz.