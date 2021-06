Müdigkeit, Erschöpfung, Kurzatmigkeit: Diese Symptome von ''Long Covid'' sind bekannt. Doch jetzt zeigt eine neue Studie weitere, durchaus überraschendere Nebenwirkungen. So können Genesene etwa an Verhaltens-Veränderungen und Gedächtnisproblemen leiden.

Eine neue italienische Studie, die auf dem 7. Kongress der "European Academy of Neurology" (EAN) vorgestellt wurde, liefert neue Erkenntnisse zu Covid-19 und dessen Folgen. Und diese sind schockierend: Laut der Studie leiden Patienten zwei Monate nach ihrer Entlassung aus dem Spital an kognitiven Veränderungen und Verhaltensproblemen.



Man untersuchte Patienten, die innerhalb von acht Wochen eine Corona-Erkrankung durchgestanden hatten. Als mögliche Nachwirkungen festgestellt wurden etwa Probleme mit dem Gedächtnis, ein verändertes räumliches Bewusstsein und Probleme mit der Informationsverarbeitung. Außerdem: Den Informationen der Studie zufolge litt jeder fünfte Patient an einer posttraumatischen Belastungsstörung. 16 Prozent meldeten depressive Symptome.



