Der deutsche Pathologenverband widerlegt die Aussage eines Hamburger Forschers, der im Frühjahr behauptet hatte, die meisten Verstorbenen wären auch ohne Corona zeitnah verstorben.

Starben die Corona-Todesopfer tatsächlich an dem Virus oder wären sie ohnehin in Kürze verstorben? Diese Frage beschäftigt nach wie vor die Wissenschaft. Bereits während der ersten Corona-Welle behauptete der Hamburger Pathologe Klaus Plüschel, dass das Virus nur eine "harmlose Grippe" sei, das den Sterbeprozess lediglich beschleunige. Er erklärte nach Obduktionen, die er durchgeführt hatte, die von ihm untersuchten Todesopfer hätten so schwere Vorerkrankungen gehabt, dass sie, „auch wenn das hart klingt, alle im Verlauf dieses Jahres gestorben wären.“Doch eine breit angelegte Studie des deutschen Pathologenverbandes widerlegt diese Aussage nun und zeigt, wie viele Personen wirklich alleine an der Corona-Infektion verstorben sind.