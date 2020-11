Im letzten Monat starben 110 Menschen mehr in Österreich als im Schnitt.

Der Oktober hat einen deutlichen Anstieg der Todesfälle gebracht. Seit Ausbruch der Coronakrise veröffentlicht die Statistik Austria wöchentlich, wie viele Menschen in Österreich sterben. In der Woche ab 19. Oktober waren es 1.762 Personen, in der Woche danach 1.872 – um ein Viertel mehr als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Anstieg. Angaben über die Todesursachen gibt es noch nicht. Allerdings zeigt sich, dass die Zahl der mit einer Covid-Infektion Verstorbenen stark gestiegen ist. In der Woche ab 19. Oktober waren es 90, in der Woche darauf 166 und in der Woche ab 2. November 228 Tote.

Die Zahlen deuten also auf eine neuerliche „Übersterblichkeit“ hin, wie sie schon während der ersten Infektionswelle registriert wurde. Auch das europäische Mortalitätsmonitoring Euromomo weist für Österreich derzeit eine leichte Übersterblichkeit aus.