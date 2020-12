Urlauber müssen bis 18.1. in Quarantäne

Rückkehrer müssen 10 Tage in Quarantäne. Die Maß­nahme wurde verlängert.

Wien. Am Wochenende gab es einen wahren Ansturm auf den Flughafen (siehe Foto). Viele dieser Menschen wollten vor dem Lockdown fliehen.

Für fast alle Staaten der Welt gilt die Reisewarnung. Rückkehrer müssen seit Samstag in eine 10-tägige Quarantäne. Ab dem 5. Tag kann man sich mit einem PCR-Test freitesten. Diese Maßnahme wird bis zum 18. Jänner verlängert.

An den Grenzen wird verstärkt kontrolliert

Maßnahme. An den Grenzen gibt es bei der Einreise nach Österreich verstärkt Kontrollen. Am Samstag wurden insgesamt 57.351 Personen kontrolliert. Davon wurde 1.419 die Ein­reise verweigert. 1.355 mussten sich sofort in Heimquarantäne begeben. „Kontrollen an Grenzen sind eine von vielen Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen“, sagte VP-Innenminister Karl Nehammer.