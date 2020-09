VfGH-Festakt zum 100-jährigen Jubiläum abgesagt

Öffentliche Verhandlung zu Sterbehilfe am Donnerstag findet allerdings statt.

Wien. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat angesichts der aktuellen Entwicklung bei den Corona-Infektionszahlen den Festakt zu seinem 100-jährigen Jubiläum am 1. Oktober abgesagt. Die für diesen Donnerstag angekündigte öffentliche Verhandlung zum Thema Sterbehilfe findet hingegen unter strengen Sicherheitsmaßnahmen statt.

Die aktuelle Entwicklung des Covid-Geschehens in Österreich und Europa sowie bestehende Reisewarnungen für Mitwirkende aus dem Ausland ließen die Durchführung der Veranstaltung in der geplanten Form nicht zu, teilte der VfGH am Dienstag in einer Aussendung mit. Die Festvorträge sollen zu einem späteren Zeitpunkt in einem geeigneten Rahmen nachgeholt werden.

Für die öffentliche Verhandlung am Donnerstag sei neben Medienvertretern eine begrenzte Zahl von Interessierten zugelassen. Unter den zahlreichen Anmeldungen wurden Personen ausgelost, die Zugang erhalten und individuell verständigt wurden, hieß es.