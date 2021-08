Vierte Welle: Das sind die neuen Corona-Hotspots

Die vierte Corona-Welle hat nun auch in Österreich begonnen.

Fast täglich durchbrechen wir eine weitere negative Schallmauer. Gestern meldeten Behörden 900 neue Coronafälle innerhalb von nur 24 Stunden. Das sind um 301 mehr als am Vortag. In nur einer Woche sind die Zahlen um 79 %gestiegen!

Noch ein Vergleich: Vor genau einem Jahr, also zum Start der zweiten großen Corona-Welle, hatten wir 'nur' 187 neue Fälle (am 11. August).

Delta-Variante ist um 100 Prozent infektiöser

Jetzt spricht auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein vom Beginn der vierten Welle Die Delta-Variante macht die Lage weitaus prekärer: Sie ist laut britischen Forschern um 100 %infektiöser als die Variante vor einem Jahr.

Zusätzlicher Turbo sind Reisen. Laut einer Analyse der AGES nehmen 40 %der Erkrankungen im Ausland ihren Ursprung. Reisen ist somit die größte Ansteckungsgefahr, mehr noch als die Übertragung innerhalb der eigenen Familie. Die meisten Fälle werden aus Kroatien eingeschleppt. Innerhalb von nur eine Woche waren es 668 Infektionen.

Besondere Sorge bereitet den Experten die Impfgeschwindigkeit. Auch wenn seit gestern schon mehr als 10 Millionen Impfdosen verabreicht sind, haben lediglich 54,7 %der Österreicher den vollen Impfschutz. Wissenschaftler sehen erst ab einer Durchimpfung von 85 % der Bevölkerung eine Chance gegen die Corona-Pandemie.

Das sind die Hotspots





Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Lienz 359 Kirchdorf an der Krems 124 Wels 93 Feldkirch 87 Sankt Johann 84 Salzburg-Umgebung 74 Salzburg 73 Lilienfeld 71 Steyr-Land 67 Hallein 67

Absoluter Hotspot in Österreich ist weiterhin Osttirol mit einer Inzidenz von 359. Dahinter folgen die beiden oberösterreichischen Bezirke Kirchdorf an der Krems und Wels. Die seit Mittwochmitternacht im Bezirk Lienz geltenden schärferen Corona-Maßnahmen stoßen großteils auf Verständnis. Während vor allem die Verantwortungsträger bereit sind die Maßnahmen mitzutragen, gebe es in der Bevölkerung schon auch Unmut, gleichzeitig aber auch viel Verständnis, meinte etwa der Bürgermeister der Gemeinde Innervillgraten, Josef Lusser. Im Tourismus kam es zu ersten Stornierungen.

"Viele sehen es ein, viele nicht", erklärte Lusser im Gespräch mit der APA. Seine Gemeinde ist, neben der Gemeinde Oberlienz, jene, in der die strengsten Maßnahmen samt Ausreisetestpflicht eingeführt wurden. Erfreut sei zwar keiner und es sei auch nicht angenehm, aber auch diese Zeit werde vorbeigehen. Vor allem die Einschränkungen bei den Veranstaltungen würden die Vereine schon treffen, meinte der Ortschef. Eine Erklärung für die hohe Inzidenzzahl (zuletzt bei 1.205) habe er nicht und auch die niedrige Durchimpfungsrate von rund 39 Prozent sei eine Überraschung für ihn gewesen, sagte der Bürgermeister.