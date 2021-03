Wachmann schwer verletzt: Video zeigt Demo-Sturm auf Versicherungsgebäude

Corona-Leugner griffen einen Security-Mitarbeiter in Wien an.

Nach den illegalen Corona-Demonstrationen, bei denen etwa 5000 Teilnehmer durch die Stadt zogen, eskalierte die Situation am frühen Abend in Wien.



Auf dem Weg vom Prater in die Innenstadt versuchten mehrere Demo-Teilnehmer, das Gebäude einer Versicherung zu stürmen.



Ein Video zeigt die erschreckenden Szenen mitten in Wien.