Wegen Corona: Zittern um Fasching

In Köln musste wegen Corona bereits der erste Karnevalszug abgesagt werden. Man könne es den beteiligten Schulen und Kindergärten gegenüber nicht verantworten, noch länger mit einer Entscheidung zu warten, teilte Vorstandsmitglied Michael Siegenbruck mit. Gesundheitliche und finanzielle Risiken seien zu hoch, um den Zug weiter zu planen. Und auch in Österreich zittert man nun um den Fasching. Die Sitzungen in Althofen und Maria Gail sowie der Villacher Faschingsumzug wurden bereits abgesagt.

Vor allem in Kärnten macht man sich Sorgen, dass die traditionellen Feiern im Winter gänzlich abgesagt werden müssen. Die 35 Kärntner Gilden im BÖF (Bund der Österreichischen Faschingsgilden) befürchten, dass die Faschingssitzungen und ‐umzüge ganz ausfallen müssen.

Auflagen sind enorm

Die Sicherheitsauflagen seien enorm und die Planungen schwierig, zeigt sich Bruno Arendt, der Landes‐Präsident der Kärntner BÖF Gilden, wenig zuversichtlich. „Umzüge mit hunderten oder gar tausenden Besuchern werden in der kommenden Saison nicht möglich sein.“ Vor allem der Sicherheitsabstand stelle ein großes Problem da.

Wie, wo und in welchem Rahmen die Kärntner stattfinden können, ist noch offen. Die Karntner Gilden werden sich im Oktober bei einer Landessitzung treffen und eine Entscheidung treffen. Fix geplant ist aber das Landesfaschingswecken am Sonntag, 8.11.2020 um 11:11 Uhr in der Karntner Landesregierung und die Faschingsmesse, die mit der Faschingsgilde Frauenstein am 10. Janner 2021 veranstaltet wird.