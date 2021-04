Die Steiermark geht hart gegen so genannte Impf-Blockierer vor.

In Österreich kann man sich bekanntlich nicht aussuchen, mit welchem Impfstoff man sich gegen Corona impfen lässt. Durch den Wirbel um Nebenwirkungen bei AstraZeneca nahmen in den letzten Wochen immer mehr Personen ihren Impftermin nicht wahr, um so zu einem späteren Zeitpunkt mit BioNTech geimpft zu werden.

Anmeldung ruhig gestellt

Die Steiermark kündigt nun ein hartes Vorgehen gegen solche „Impf-Taktiker“ an. Weil zuletzt 40 Prozent der zugewiesenen Termine nicht genutzt wurden, setzt man nun drastische Schritte. Jene Personen, die zwei Impf-Termine nicht wahrnehmen, werden blockiert. Das bestätigte der steirische Impf-Koordinator Michael Koren am Mittwoch.

Das heißt, dass sie zwar nicht aus dem Anmeldesystem fallen, sondern ganz nach hinten gereiht werden. Die betreffenden Personen müssen warten, bis alle anderen geimpft wurden.