WHO warnt vor Rekord-Infektionszahlen in Europa

Europa-Chef Kluge: Tempo der Übertragungen "äußerst besorgniserregend" - Neue Jahreshöchstwerte in Österreich und Deutschland.

Der Europa-Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Hans Kluge, warnt vor einem starken Anstieg der Corona-Infektionen in Europa. "Das derzeitige Tempo der Übertragung in den 53 Ländern der Europäischen Region ist äußerst besorgniserregend", sagte Kluge am Donnerstag. Er fügte hinzu, dass sich die Zahlen der neuen Fälle einem Rekordniveau näherten.

In Österreich bedeutete der Donnerstags-Wert von 8.593 Neuinfektionen ein neues Jahreshoch für 2021. Auch Deutschland verzeichnete mit 33.949 Neuinfektionen einen Rekordwert in diesem Kalenderjahr. In Ungarn stieg die Infektionszahl sprunghaft an - 6.268 neue Fälle seien binnen 24 Stunden registriert worden, teilte die dortige Regierung mit. Das waren mehr als doppelt so viele wie Mitte der vergangenen Woche. In der Ukraine hat indes die Gesamtzahl der Infektionen die Schwelle von drei Millionen überschritten. In den vergangenen Wochen wurden dort immer neue Höchstwerte bei den täglichen Neuinfektionen verzeichnet.