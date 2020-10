Wieder 2.782 Neuinfektionen - an einem Sonntag!

14 Menschen sind in den letzten 24 Stunden verstorben

Nach dem Rekordanstieg mit mehr als 3.000 Neuinfektionen am Samstag, bleiben die Corona-Zahlen weiterhin hoch. Am Sonntag wurden weitere 2.782 neue Fälle gemeldet. Allerdings wird am Wochenende üblicherweise weniger getestet.

Bisher gab es in Österreich 80.811 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (25. Oktober 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 979 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 57.858 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.225 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 174 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 47

Kärnten: 46

Niederösterreich: 416

Oberösterreich: 612

Salzburg: 269

Steiermark: 325

Tirol: 313

Vorarlberg: 68

Wien: 686

686 neue Fälle in Wien