Wien grantig: 'Gibt wieder keine Lieferung'

Stadt Wien beschwert sich über Impf-Chaos. "Wie willst du so irgendetwas planen?"

Die Corona-Impfungen nehmen in Österreich weiterhin keine Fahrt auf. Mehr als drei Monate nach Impfstart haben ferade einmal 6,76 Prozent der impfbaren Bevölkerung einen vollständigen Impfschutz. Grund dafür sind immer wieder Lieferschwierigkeiten – besonders bei AstraZeneca.

„Grantig“ reagiert nun die Stadt Wien über einen neuerlichen Ausfall der versprochenen Lieferungen. „Gestern bekommen wir um 14:29 Uhr (!) ein lapidares Mail vom Bund, in dem uns mitgeteilt wird: Es gibt diese Woche doch keine Lieferung von AstraZeneca. Es geht zB diese Woche um 11.000 Impfdosen“, schreibt der Mediensprecher von Stadtrat Hacker auf Twitter.

Aus dem Alltag der Impfplanung. Wir sind zugegeben Grantig. Gestern bekommen wir um 14:29 Uhr (!) ein lapidares Mail vom Bund, in dem uns mitgeteilt wird: Es gibt diese Woche doch keine Lieferung von AstraZeneca. Es geht zB diese Woche um 11.000 Impfdosen.#CoronavirusAT #wien — Mario Dujaković (@mariodujakovic) April 8, 2021

"Wie willst du so irgendetwas planen?"

„Statt den avisierten 11.000 Impfdosen AstraZeneca für diese Woche, kommen genau 0 Impfdosen an, schildert Mario Dujakovic die Situation. „Für Kommende Woche wurden uns 10.3000 Impfdosen AstraZeneca angekündigt, bisher konnte man uns erst 5.700 fix zusagen. Für die Woche darauf geht es um 17.100 Dosen AstraZeneca. Davon kann uns derzeit keine einzige Impfdose fix zugesagt werden.“

„So etwas erfahren wir an einem Mittwoch. An einem Mittwoch um 14:29 Uhr für die bereits zur Hälfte abgelaufenen Woche. Wie willst du so irgendetwas planen?“, so der Mediensprecher weiter.