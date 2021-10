Wien öffnet für 3G am Arbeitsplatz 24-Stunden-Teststraße

Durchgängig geöffnete Einrichtung steht ab sofort im Happel-Stadion zur Verfügung.

Als Reaktion auf die neu eingeführte 3G-Pflicht am Arbeitsplatz erweitert die Stadt Wien ihr Angebot in Sachen Coronauntersuchungen. Ab sofort steht eine Teststraße im Happel-Stadion rund um die Uhr zur Verfügung. Das teilte das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA am Donnerstag mit.

Möglich ist dort sowohl das Absolvieren eines Antigen-Schnelltests als auch eines PCR-Tests. Betrieben wird die 24-Stunden-Station von einem Konsortium von Blaulichtorganisationen. Eine Terminanmeldung ist nötig. Die neue Teststraße erhöhe die Schnelltest-Kapazität in Wien um 36 Prozent, betont man. Ein weiterer Ausbau der Testeinrichtungen in der Bundeshauptstadt sei bei Bedarf möglich.

Nach der Einigung in Sachen Arbeitsplatz erwartet die Stadt einen generellen Anstieg beim Testgeschehen. Wobei die Kapazitäten derzeit ausreichen würden, versichert man. So seien etwa bei der "Alles Gurgelt"-Testschiene 500.000 Auswertungen pro Tag möglich. Dieser Wert wird derzeit bei weitem nicht erreicht. Laut Hacker-Büro werden derzeit 600.000 Gurgel-Tests pro Woche durchgeführt.