Wien will eigene neue Regeln für Lockerung

Wiens Bürgermeister Ludwig beriet sich gestern mit Experten über Öffnungen.

Gestern tagten Bürgermeister Michael Ludwig und sein Stellvertreter Christoph Wiederkehr mit Experten über Lockerungen.

Auch in diesem Gremium war man sich einig, dass man angesichts eines relativ niedrigen Infektionsgeschehens lockern könne. Aber: Wien will etwa in jedem Fall die Maskenpf licht aufrechterhalten. Das könnte etwa auch die Outdoor-Gastronomie und Freiluftevents betreffen. In geschlossenen Räumen will ja auch der Bund die Maskenpf licht aufrechterhalten.

Die erweiterte Sperrstunde begrüßt die Landesregierung hingegen ebenso wie die Ausweitung der Personenanzahl, die an Tischen Platz nehmen dürfe.

Testoffensive. Die Teststrategie will man in Wien in allen Bereichen aufrechterhalten.

Zudem raten die Experten auch mögliche Varianten genau zu beobachten, um allfällig rasch gegensteuern zu können.