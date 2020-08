Wiener Experte: Die zweite Welle ist bereits da

Wien befindet sich laut Experten bereits seit Ende Juli in einer zweiten Corona-Welle.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter an. Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 327 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen, mit 178 entfallen über 50 Prozent davon auf Wien. Damit sind österreichweit derzeit 3.155 Menschen infiziert, 1.607 davon alleine in Wien.

Dennoch wird offiziell noch nicht von einer zweiten Welle gesprochen. Christoph Wenisch, der Leiter der Infektionsabteilung am Kaiser-Franz-Josef-Spital, sieht dies anders. Im Interview bei „Wien heute“ sprach der Experte davon, dass man bereits seit Ende Juli ganz klar eine zweite Welle erlebe.

Video zum Thema: Christoph Wenisch zum Coronavirus

Mehr Patienten

„Wir haben im Spital immer rund 50 Patienten mit einer Covid-Erkrankung gehabt. Diese Zahl ist Ende Juli gestiegen, zuletzt gab es schon 70 Corona-Patienten, die behandelt werden mussten“. Der Experte führt dies vor allem auf die Urlaubszeit zurück. Erkranken würden vorwiegend junge Menschen, es gebe auch immer mehr jüngere Menschen, die schwer erkranken und im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Der Experte versucht dennoch zu beruhigen. „Die Urlaubszeit ist ja jetzt vorbei. Auch über die Test-Straße vor dem Happel-Stadion bin ich ganz happy. Es gelingt nun gut, die Infektionsketten nicht entstehen zu lassen.“ Wenisch befürchtet auch keine steigenden Infektionszahlen durch den Schulbeginn kommende Woche. Es gebe „kaum eine Übertragung im Kindergarten und Volksschulen“, so der Experte.