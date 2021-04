„Will lernen!“ Schüler schreibt Wut-Brief an Faßmann

In einem Brief an Bildungsminister Faßmann berichtet ein Schüler von seinen Homeschooling-Erfahrngen und macht seinem Ärger Luft

Nachdem Wien und Niederösterreich heute den Lockdown verlängert haben, dürfen die Schüler erst am 26.4. wieder in die Klassen. Bis dahin heißt es wieder: Home-Schooling. Doch immer noch fehle es an einem durchdachten Homeschooling-Angebot, meint der HLW-Schüler Thomas Notiz.



In einem offenen Brief an Bildungsminister Faßmann macht er seinem Ärger Luft.



Den vollständigen Artikel lesen Sie hier als oe24plus-Abonnent.