Wo die Corona-Zahlen jetzt wieder explodieren

In diesen Bezirken werden aktuell die meisten Corona-Neuinfektionen gemeldet.

Die Corona-Zahlen sind im Steigen begriffen und befinden sich inzwischen wieder auf dem Niveau von Mitte Mai. 5.144 neue Fälle binnen 24 Stunden sind am Donnerstag von den Ministerien vermeldet worden. Das war der höchste Wert seit 11. Mai, als man 5.991 Betroffene registriert hatte. Zum Vergleich: am vergangenen Donnerstag hatte es 3.035 behördlich bestätigte Fälle gegeben. Der seither erfolgte Anstieg entspricht einem Zuwachs um 69,5 Prozent innerhalb einer Woche.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Wien mit 375,7 Fällen je 100.000 Einwohner. Danach folgen Niederösterreich (269,9), Vorarlberg (261,4) und Salzburg (238,1). Noch unter der 200-er-Marke liegen Tirol (180), das Burgenland (179,4), Oberösterreich (170,8), Kärnten (135,2) und die Steiermark (133). In der Bundeshauptstadt wird aber auch deutlich am meisten getestet.

Das sind die Corona-Hotspots

Bezirk 7-Tages-Inzidenz Rust 500 Wien 385 Bruck an der Leitha 379 Korneuburg 367 Eisenstadt-Umgebung 360 Mödling 348 Salzburg 346 Bregenz 332 Salzburg-Umgebung 331 Tulln 325

Auf regionaler Ebene sind derzeit die Zahlen in Rust im Burgenland am höchsten. Dahinter folgen Wien, Bruck an der Leitha, Korneuburg und Eisenstadt-Umgebung. Am wenigsten Fälle gibt es in Jennersdorf, Feldkirchen und Voitsberg.