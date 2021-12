In diesen Bezirken werden derzeit die meisten Neuinfektionen gemeldet.

Nach mehr als einer Woche bundesweitem Lockdown dürfte der Peak überschritten sein. Von Montag auf Dienstag ging die Zahl der Neuinfektionen weiter zurück. Binnen 24 Stunden wurden 8.186 Neuansteckungen in Österreich gemeldet. Tags zuvor waren es noch 8.526.



Aufgeschlüsselt auf die Bevölkerung steht mittlerweile Kärnten an der Spitze der Sieben-Tage-Inzidenz mit 1.421,1 Fällen pro 100.000 Einwohner.



Auch auf Bezirksebene befinden sich die Hotspots nun in Kärnten. Wo die Zahlen am höchsten sind, lesen Sie mit oe24plus.