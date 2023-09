„Batwoman“ Shi Zhengli hält neue Corona-Ausbrüche für sehr wahrscheinlich.

Shi Zhengli gilt als große Expertin für Coronaviren bei Fledermäusen. Die auch als "Batwoman" bekannte Virologin leitet das Zentrum für neu auftretende Infektionskrankheiten am Wuhan Institute of Virology (WIV) und forscht seit Jahren an Viren. Nun warnt die chinesische Wissenschaftlerin von einem erneuten Corona-Ausbruch.

Zwei Varianten des Coronavirus, Sars im Jahr 2003 und Covid-19 im Jahr 2020, haben bereits globale Gesundheitskrisen ausgelöst. Zhengli hat zusammen mit ihrem Team insgesamt 40 Varianten des Coronavirus untersucht. Es gebe aber noch 38 weitere Varianten, von denen die Hälfte als „hochriskant“ eingestuft wird. Diese Erkenntnisse wurden in einer wissenschaftlichen Arbeit veröffentlicht.

Neue Krankheiten

Laut „South China Morning Post“ hat die Forschungsgruppe festgestellt, dass sechs dieser Varianten bereits Menschen infiziert haben und mindestens drei weitere Arten Tiere befallen haben. Die Studie zieht ein beunruhigendes Fazit: „Es ist fast sicher, dass in Zukunft Krankheiten auftreten werden, und es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich wieder um ein Coronavirus handelt.“

Deshalb müsse sich die Welt sich auf weitere Krankheiten, ähnlich Covid-19, vorbereiten, denn die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ausbrüche durch ein Coronavirus ist groß.