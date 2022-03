Zehntausende Grüne Pässe laufen bald ab

Viele Vollimmunisierte gelten nach derzeitigem Stand ab Mai als ungeimpft.

Laut aktueller Verordnung gilt der Grüne Pass in Österreich für 270 Tage. Für Zehntausende Vollimmunisierte läuft der Grüne Pass im Mai oder Juni ab, weil ihre Booster-Impfung dann schon 9 Monate her ist. Was dann passiert, ist völlig offen.

Eine vierte Impfung wird derzeit in Österreich nur für bestimmte Personen empfohlen. So sollen sich etwa Menschen mit einem sehr hohen Risiko oder auch ältere Menschen einen zweiten Booster holen. Für alle anderen gibt es vom Nationalen Impfgremium keine Empfehlung.

Problem seit Wochen bekannt

Gerhard Durstberger vom Landeskrisenstab OÖ sagt gegenüber dem ORF: „Wir haben den Bund vor Wochen darauf aufmerksam gemacht. Der Bund hat uns zugesagt, uns zeitgerecht eine Lösung zur Verfügung zu stellen.“ Wie eine solche Lösung aussehen soll, ist derzeit aber noch völlig unklar.

Möglich ist etwa, dass der Grüne Pass wieder länger gültig sein soll. In anderen Ländern gilt dieser meist 12 Monate nach der letzten Impfung.