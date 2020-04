Aufgrund der Corona-Maßnahmen surfen die Nutzer deutlich mehr.

Wie Magenta schenken auch spusu und A1 ihren bestehenden Kunden ein kostenloses Datenvolumen aufgrund der Coronavirus-Krise. Seit dem die strengen Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperren ink Kraft sind, ist der Datenverbrauch in Österreich massiv angestiegen. Bei der Beschenkung ihrer Kunden gehen die Mobilfunkanbieter unterschiedliche Wege.

5 GB kostenlos für den April 2020

Spusu orientiert sich dabei an der Regelung von Magenta, wo die Kunden im April 2020 zusätzlich 10 GB versurfen können. Um die Zeit in der Heimquarantäne besser überbrücken zu können, stellt der Diskont-Anbieter seinen Bestandskunden im April 2020 zusätzlich 5 Gigabyte zur Verfügung.

Ostersonntag und -montag

Bei A1 ist der Zeitraum auf zwei Tage begrenzt, dafür gibt es beim Volumen keine Einschränkung. Konkret bekommen die Kunden des heimischen Mobilfunkmarktführers am 12. und 13. April 2020 vollkommen unbegrenztes Datenvolumen. Am Ostersonntag und –montag müssen sich die A1-Kunden also keinerlei Sorgen machen, dass sie aufgrund der vielen Video-Anrufe & Co. zu viel Datenvolumen verbrauchen.

