Facebooks digitale Geldbörse "Novi" vor Start

Online-Netzwerk hat jetzt die nötigen Lizenzen für den Einsatz in den USA und in anderen Ländern.

Facebook könnte noch in diesem Jahr seine digitale Geldbörse für Kryptowährungen starten. Die Führung des Konzerns sei "ziemlich bestrebt", die Anwendung namens Novi noch heuer einzuführen, sagte der Leiter der Krypto-Abteilung bei Facebook, David Marcus, dem Nachrichtenportal "The Information". Novi sei "bereit", die nötigen Lizenzen für den Einsatz in den USA und in anderen Ländern seien vorhanden.

Novi startet vor Diem

Eigentlich wäre es ihm lieber gewesen, Novi gemeinsam mit der von Facebook entwickelten digitalen Währung Diem (vormals Libra) zu starten, die an den US-Dollar gekoppelt ist, sagte Marcus weiter. Jedoch sei unklar, wie lange genau deren Start noch dauere. Facebook hält wohl aber an dem Plan fest, beides gemeinsam zu starten.

Auch für andere Kryptowährungen?

Ob Novi auch für andere Kryptowährungen als Diem vorgesehen ist, ließ Marcus offen. Facebook hatte das Projekt einer eigenen digitalen Währung 2019 angekündigt. Das einst Calibra genannte digitale Portemonnaie wurde in Novi umbenannt.