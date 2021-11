Laut Google sollten Smartphone-Besitzer das Notfall-Update sofort installieren.

Besitzer von Android-Smartphones sollten ihre Geräte so schnell wie möglich mit dem neuesten Update aktualisieren. Laut Google gibt es in dem mobilen Betriebssystem mehrere Sicherheitslücken, von denen einige als „hoch“ bzw. „kritisch“ eingestuft werden. Allzu viele Details gibt Google nicht preis. So soll verhindert werden, dass die Lücken von noch mehr Cyberkriminellen ausgenutzt werden.

Angreifer bekommen höhere Nutzerrechte

Als besonders gravierend wird die Lücke CVE-2021-1048 bewertet. Diese befindet sich laut der offiziellen Google-Warnung direkt in der Systemkomponente und werde von Angreifern bereits aktiv ausgenutzt. Bei einem erfolgreichen Angriff sei es möglich, dass die Cyberkriminellen höhere Nutzerrechte erhalten. Damit könnten sie unter anderem an sensible Daten kommen.

Schadcode aus der Ferne

Darüber hinaus klaffen in den Android-Versionen 9, 10, 11 und 12 zwei weitere als „kritisch“ eingestufte Lücken (CVE-2021-0918 und CVE-2021-0930). Diese ermöglichen es den Cyberkriminellen aus der Ferne Code auf dem betroffenen Smartphone auszuführen. So könnten Daten abgesaugt oder diverse Funktionen gesteuert werden.

Unbedingt updaten

Android-Nutzer sollten ihre Geräte unbedingt auf den neuesten Sicherheitsstand bringen. Nur wer die Patch-Levels 2021-11-01, 2021-11-05 oder 2021-11-06 erfüllt, ist vor den genannten Angriffen sicher. Hier sind die Lücken nämlich geschlossen. Den Patch-Level des eigenen Smartphones findet man in den Einstellungen > System&Aktualisierungen > Softwareaktualisierung.