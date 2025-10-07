Apple-Drama: Update sorgt für Probleme bei iMessage

Das neue iPhone 17 hatte schon einige Probleme. Nutzer beschwerten sich wegen Kratzern, WLAN-Aussetzern und Ausfällen der KI-Funktionen. Nun kommen Probleme mit iMessage hinzu.

Das neue iOS 26 blockiert nach der Installation iMessage. Bei den betroffenen Nutzern werden SMS plötzlich mit einem grünen Haken und nicht mit dem gewöhnlichen blauen iMessage-Symbol abgeschickt. Bei einigen wird auch statt der Telefonnummer die E-Mail-Adresse angezeigt.

Apple hat die Ursache für das Problem schon ermittelt. Auf der offiziellen Hilfeseite schreibt der Tech-Gigant, dass der Fehler durch die doppelt gespeicherten SIM-Einträge auftritt.

Zwei gleiche Telefonnummern schuld

Dank dem neuen iOS-Update können Nutzer dieselbe Telefonnummer zweimal anlegen, sowohl bei klassischen SIM-Karten als auch bei digitalen eSIMs. Durch die Änderung weiß iMessage nicht, über welche Nummer die Nachricht versendet werden soll und blockiert den Versand.

Einfach Lösung

Den Grund für den Fehler hat Apple bisher nicht erklärt. iMessage und FaceTime funktionieren dank der doppelten SIM-Einträge nicht zuverlässig. Um das Problem zu lösen, muss man nur wenige Schritte ausführen. Apple empfiehlt, den überflüssigen SIM-Eintrag manuell zu löschen:

Gehen Sie auf dem iPhone in die Einstellungen

Klicken Sie auf "Mobilfunk"

Falls dort zwei SIM-Karten mit der gleichen Nummer vorhanden sind, löschen Sie den nicht aktiven Eintrag

Bei einer physischen SIM-Karte: Nehmen Sie die Karte heraus

Bei einer eSIM: Tippen Sie auf eSIM löschen

Kehren Sie zurück zu den Einstellungen und öffnen Sie "Apps" und "Nachrichten"

Gehen Sie auf "Senden & Empfangen" und klicken Sie auf Ihre Telefonnummer, um iMessage zu aktivieren

Danach soll iMessage wie gewohnt funktionieren.