Apple lässt uralte Fotos wieder auftauchen

Apple-User sind verwundert: Mit dem neuen Update tauchen längst gelöschte Fotos plötzlich wieder in der iPhone-Galerie wieder auf.

Das aktuelle iOS-Update 17.5 könnte bei vielen Nutzern wohl längst vergessene Erinnerungen wieder hervorrufen. Nutzer berichten, dass plötzlich Bilder wieder auftauchen, die sie schon teilweise vor Jahren von ihrem iPhone und Co. gelöscht haben. Und dann auch noch als "neu hinzugefügt".

Im schlimmsten Fall tauchen Bilder wieder auf, die man eigentlich gar nicht noch mal sehen will, wie eine Reddit-Nutzerin berichtet. Im konkreten Fall gehe es um Nacktfotos, die sie vor Jahren für ihren Partner aufgenommen habe, berichtet die "New York Post" von dem Fall. Ihr seien die neuen alten Fotos aufgefallen, als sie ein Bild an die Arbeit verschicken wollte. Beim Blick auf die neusten Bilder in ihrer Galerie habe es sich jedoch um "nicht für die Arbeit geeignetes Material" gehandelt. Die Bilder habe sie schon vor Jahren dauerhaft gelöscht. Wie sie dennoch wieder in ihre Foto-Galerie gelangten, kann sie sich nicht erklären.

Auch andere Reddit-User berichten von ähnlichen Vorfällen. Ein User habe plötzlich vier Bilder aus dem Jahr 2010, die immer wieder in seiner iCloud auftauchen. Von der "schlimmsten Software-Erfahrung seit Jahren" spricht sogar ein Nutzer.

Normalerweise werden Fotos, die gelöscht sind, in den Ordner "Kürzlich gelöscht" verschoben und dort noch für 30 Tage aufbewahrt, bevor sie endgültig vom Gerät verschwinden. Je nachdem, ob Mediatheken geteilt werden, kann der Prozess zwischen 40 Tagen und mehreren Monaten liegen, teilt Apple mit.

Apple-Update sollte Fehlerbehebungen enthalten

Dass nun längst gelöschte Bilder wieder auftauchen, könnte auf einen Indexierungsfehler, eine Beschädigung der Fotobibliothek oder ein Synchronproblem zwischen lokalen Geräten und iCloud-Fotos zurückzuführen sein, vermuten Experten. Möglicherweise habe Apple auch beim Versuch, einen Synchronisierungsfehler von Fotos zu beheben, wobei versehentlich ein neues Problem erzeugt wurde.

Das Problem scheint unabhängig von der Synchronisation mit iCloud aufzutreten. Auch Bilder, die offline auf dem Gerät gespeichert wurden, sollen wieder auftauchen können. Eigentlich sollte mit iOS 17.5 ein Sicherheitsupdate, Fehlerbehebungen und einige andere Spielereien auf die Geräte kommen.