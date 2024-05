Apple will ChatGPT aufs iPhone bringen

ChatGPT könnte bereits ins nächste Software-Update "iOS 18" integriert werden, die Verhandlungen dazu sollen kurz vor dem Abschluss stehen.

Dass Apple in Sachen "KI" der Konkurrenz hinterherhinkt, ist kein Geheimnis. Hingegen sind Microsoft und Google mit ihren KI-Features voll auf Kurs. Um nicht Gefahr zu laufen, den Anschluss zu verlieren, möchte Apple nun eine Partnerschaft mit OpenAI eingehen. Internationalen Medienberichten nach sollen die Verhandlungen rund um Apple-Boss Tim Cook und die Macher von ChatGPT kurz vor dem Abschluss stehen.

ChatGPT schon im iOS18-Update?

Wann der Vollzug gemeldet wird, steht noch nicht fest. Allerdings könnten bereits einige OpenAI-Features ins neue Software-Update iOS 18 integriert werden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die angestrebte Kooperation erst mit der Veröffentlichung des iPhone 16 greift und dann exklusiv genutzt werden kann. News dazu wird es definitiv auf der WWDC 2024 am 10. Juni geben, wo allen Interessierten auch ein erster Ausblick auf iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 sowie visionOS 2 geboten werden soll.

KI-Optionen auch neben OpenAI

Neben den Verhandlungen mit OpenAI ist Apple auch an einer Kooperation mit Alphabet dran, der Muttergesellschaft von Google. Dabei geht es um eine etwaige Integration des Chatbots Gemini. Dem "Spiegel" nach sind diese aber noch nicht so weit fortgeschritten, wie es bei OpenAI der Fall ist. Zudem wurden erst kürzlich Experten von Google abgeworben sowie KI-Startups in der Schweiz aufgekauft für ein eigenes KI-Labor.