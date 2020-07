Steve Wozniak geht gegen Bitcoin-Abzocke auf Googles Videoplattform vor.

Apple Mitgründer Steve Wozniak (Bild) legt sich mit Google an. Der langjährige Weggefährte von Steve Jobs verklagt die Videoplattform des Suchmaschinen-Riesens. Konkret wirft er YouTube vor, zu wenig gegen Bitcoin-Betrüger, die unerlaubt mit seinem Namen und Bildern vor Youtube-Videos werben, zu unternehmen.

Sehr verärgert

Einem Bericht von Engadget zufolge, habe Wozniak die Videoplattform bereits mehrmals aufgefordert, derartige Videos zu löschen. YouTube habe seine Anfragen jedoch ignoriert. Der Apple-Mitgründer wurde auch schon bei Twitter zu einem Opfer von so genannten Bitcoin-Scams. Der Kurznachrichtendienst reagierte jedoch stets prompt und entfernte die illegalen Werbeschaltungen. Wozniak ärgere sich über das Vorgehen von YouTube deswegen so sehr, weil die Plattform indirekt an diesen betrügerischen Videos mitverdiene.

Klage eingereicht

Deshalb habe er nun, gemeinsam mit 17 weiteren Opfern von Bitcoin-Betrügern, gegen YouTube und den Mutter-Konzern Alphabet vor dem zuständigen Gericht in San Mateo (Kalifornien) eine Klage eingereicht. In dieser fordern die Kläger Schadenersatz in Form von Entschädigungen. Zudem wollen sie erreichen, dass YouTube dazu gezwungen wird, solche Betrugsmaschen künftig löschen zu müssen.

