Apple verkauft ab sofort Socken für das iPhone

Apple bietet jetzt Smartphone-Socken als Ersatz für Handy-Bänder an. Die zwei verschiedenen Ausführungen sind natürlich nicht günstig.

Der Tech-Gigant Apple verkauft hauptsächlich technische Geräte. Nun steigt das US-Unternehmen in das Smartphone-Socken-Business ein und verkauft diese um rund 200 Euro.

Das iPhone Pocket ist eine gestrickte Tragetasche für das iPhone. Die Sonderanfertigung entsteht im Rahmen einer Kooperation mit dem japanischen Modehaus "Issey Miyake", so Apple.

Unterschiedliche Farben

Die Socken sollen Handy-Bänder ersetzen und erscheinen in zwei verschiedenen Ausführungen. Es gibt eine lange und kurze Version. Bei der kurzen Variante stehen acht verschiedene Farboptionen zur Auswahl: gelb, orange, violett, pink, türkis, blau, braun und schwarz. Kosten wird die kurze Handy-Socke umgerechnet rund 130 Euro.

© Apple

Die lange Variante erscheint in drei herbstlichen Farben: blau, braun und schwarz. Kunden müssen für diese Version etwa 200 Euro hinlegen.

© Apple

Nicht in Österreich und Deutschland erhältlich

Die Socken können nicht nur direkt am Körper getragen werden, sondern können auch an Taschen befestigt werden. Laut dem Unternehmen soll es durch die Strickmusterung möglich sein, das verdeckte Display vom iPhone trotzdem zu sehen, ohne das Handy aus der Tasche zu nehmen.

© Apple

© Apple

Für alle Interessierten in Österreich und Deutschland gibt es eine schlechte Nachricht. Das Produkt wird hier nicht erscheinen. Es ist nur in ausgewählten Apple-Stores und online in Italien, Frankreich, China, Südkorea, Singapur, UK, Japan und den USA verfügbar.