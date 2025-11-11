Diese gigantischen Änderungen führt WhatsApp ein

Der viel genutzte Messenger WhatsApp testet derzeit zwei neue Funktionen. Die App soll in Zukunft einen zentralen Ort mit allen über diese geteilten Fotos und Videos bieten und das Chatten mit Drittanbietern soll möglich werden.

WhatsApp arbeitet aktuell an neuen Funktionen. Damit soll die Nutzung der App vereinfacht werden, wie das Portal "WABetaInfo" berichtet.

Derzeit müssen über die App gesendete Bilder, Videos, Dokumente oder Ähnliches in den einzelnen Chats gesucht werden. WhatsApp will nun einen Medien-Hub einbauen. Darin sollen diese Dateien in einzelnen Registern gesammelt werden.

Suchfunktion

Mit der integrierten Suchfunktion sollen die gesuchten Dateien einfacher gefunden werden. Dabei soll es möglich sein, zum Beispiel nach dem Absender zu filtern. Dateien können auch mit Schlüsselwörtern gesucht werden.

Einige Nutzer haben auf die neue Funktion bereits in der Webversion Zugriff, so "WABetaInfo". In der App gibt es diese Neuerung noch nicht. Laut ihnen werden alle kürzlich geteilten Mediendateien und Links aus den Chats aufgelistet. Der Medien-Hub soll zu keinem Archiv werden. Für ältere Medien müssen Nutzer noch immer in die einzelnen Chats nachsehen.

Die neue Funktion unterstützt auch Mehrfachauswahl. Somit können Nutzer einfacher mehrere Dateien gleichzeitig verwalten und Aktionen wie Löschen, Weiterleiten oder Markieren als "Favorit" effizient in einem Schritt durchführen. Chronologisch und nach der Größe zu sortieren soll auch möglich sein.

Chatten mit Nicht-WhatsApp-Nutzern

Um den neuen EU-Richtlinien nachzukommen, soll das Versenden von Nachrichten an Drittanbieter-Messenger möglich werden. Eine andere Person braucht dadurch kein WhatsApp-Konto, um eine Nachricht zu versenden. Diese Neuheit wird somit nur in der EU erhältlich sein.

Die Funktion ist optional und muss manuell in den Einstellungen aktiviert werden. Laut "WABetaInfo" soll die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung weiterhin bestehen. Derzeit unterstützt WhatsApp nur BirdyChat. Weitere Apps sollen demnächst dazukommen, wenn sie den strengen Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards entsprechen. Doch einen Nachteil wird es geben: Chats, Sticker, Status-Updates sowie selbstlöschende Nachrichten werden nicht zur Verfügung stehen.