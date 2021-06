× Apple zeigt am Montag iOS 15, macOS 12 & Co.

Auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2021 gibt es zahlreich Software-Neuheiten - auch ein völlig neues homeOS?

Wenige Wochen nach der großen Frühjahrspräsentation, bei der zahlreiche Hardware-Neuheiten (AirTags, Apple TV, iMac, iPad Pro, etc.) präsentiert wurden , gibt es für Apple-Fans schon wieder Grund zur Freude. Am Montag, den 7. Juni, startet nämlich die jährliche Entwicklerkonferenz des iPhone-Konzerns. Die WWDC 2021 (World Wide Developers Conference) dauert bis zum 11. Juni. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wird das Event wie im Vorjahr nur online abgehalten. Für die Entwickler gibt es wieder zahlreiche Workshops und Hilfestellung. Für Apple-Nutzer steht natürlich die große Eröffnungskeynote im Mittelpunkt. Diese startet am Montag um 19:00 Uhr unserer Zeit - wir berichten ab 18:45 Uhr LIVE.

iOS 15 und Co.

Auf der Keynote geben Apple-Chef Tim Cook (Bild) und weitere Manager traditionell einen ersten Blick auf das neue iPhone-Betriebssystem, das dann im Herbst gemeinsam mit der 2021er-iPhone-Generation (" iPhone 13 ") an den Start geht. Neben iOS 15, von dem bereits einige Details durchgesickert sind , werden auch die neuen Versionen von Apples anderen Betriebssystemen gezeigt. Nutzer dürfen sich also ebenfalls freuen auf:

iPadOS 15

macOS 12

watchOS

tvOS 15



Neues homeOS?

Darüber hinaus könnte Apple ein neues Smart-Home-Betriebssystem namens homeOS aus dem Hut ziehen. Dieses könnte das bisherige HomePod-Betriebssystem in Rente schicken und stattdessen eine umfangreiche Smart-Home-Software für diverse Geräte und mit eigenen Apps etablieren.

© Apple ×

Hardware-Gerüchte

Neben den Software- könnte Apple auch einige Hardware-Neuheiten zeigen. Diverse US-Medien spekulieren dabei über zwei MacBook Pro (14 und 16 Zoll), neuer Mac mini, größerer iMac (32 Zoll), AirPods 3 sowie Beats Studio Buds.

Spezielle Aktivitäten

Apples Entwicklergemeinde ist nach wie vor im Wachsen. In der offiziellen Ankündigung der WWDC 2021 heißt es, dass es mittlerweile über 28 Millionen Entwickler sind. Für sie ist die Konferenz natürlich das Highlight des Jahres. Zusätzlich zu den Sessions und Labs mit Ingenieuren und Designern von Apple wird es auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz auch spezielle Aktivitäten und Veranstaltungen geben. Dazu zählen Auszeichnungen, Auftritte von Gastrednern sowie Programmier- oder Designwettbewerbe.