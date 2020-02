Apple Maps jetzt viel besser und schöner

Kartendienst für iPhone, iPad, Mac & Co. holt gegenüber Google Maps deutlich auf.

Nachdem Google in den letzten Monaten seinen Kartendienst Google Maps gleich mehrmals mit neuen Funktionen ausgestattet hat, legt nun Apple nach. Der iPhone-Konzern hat mit der Ausrollung der deutlich aufgerüsteten Version von Apple Maps begonnen. Diese setzt nicht nur auf ein neues Design, sondern bietet auch einige neue Funktionen.

© Apple

Viel detaillierter

Laut Apple verfügt der Kartendienst nun über eine präzisere und schnellere Navigationsfunktion. Für Letztere sorgen vor allem die verbesserten Echtzeitverkehrsdaten. Darüber hinaus wurde auch das Kartenmaterial selbst ordentlich aufgerüstet. So sind die Ansichten nun deutlich detaillierter. Zudem wurde die „Indoor-Navigation“ für große Gebäude (Flughäfen, Shoppingcenter, etc.) deutlich verbessert. Folgendes GIF, das alt und neu vergleicht, zeigt den deutlichen Fortschritt:

© Apple

Praktische Funktionen

Mit der Funktion „Collections“ kann man seinen Urlaub bereits im Voraus planen. Hier lassen sich Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder bestimmte Plätze in einer Liste zusammenfassen. Vor Ort hat man dann alles auf einen Blick. Die Navigation zu häufig besuchten Plätzen (Arbeit, Fitnessstudio, Schule, etc.) wird ebenfalls erleichtert. Für diese gibt es nun eine „Favoriten“-Funktion direkt auf dem Startbildschirm von Apple Maps.

© Apple

Street View von Apple

Ein weiteres erwähnenswertes Feature hört auf den Namen „Look Arund“. Dabei handelt es sich um eine Art Google Street View von Apple. So verfügt nun auch der Kartendienst des iPhone-Herstellers über interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösenden 3D-Fotos. Das erleichtert zum einen die Navigation in großen Städten, zum anderen kann man sich bereits bevor man in eine Großstadt fährt, ein Bild von der Umgebung machen.

© Apple

Europastart bestätigt

Laut der offiziellen Mitteilung hat der Rollout in den USA bereits begonnen. In den kommenden Monaten kommt das „neue“ Apple Maps auch nach Europa. Einen genauen Starttermin für die „alte Welt“ hat Apple aber noch nicht verraten.