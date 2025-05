DAS verändert sich beim neuesten Android-Update

Das Update auf Android 16 wird heiß erwartet. Laut den neuesten Berichten wird sich das Design des Google-Betriebssystems stark verändern.

Mit Android 16 will Google wohl die größten optischen Neuerungen seit Langem bringen. Die Grundstruktur des Betriebssystems verändert sich nicht, aber das Design wird sich sehr verändern, so die neuesten Entdeckungen im Code der Android 16 Beta 4. Das Update soll ein Teil des neuen "Materia 3 Expressive"-Themas sein. Es wird erwartet, dass Google diese auf der Android Show am 13. Mai oder der Google I/O 2025 am 20. Mai präsentiert.

Mehr Unschärfe und Farben

Die meisten Design-Neuerungen sind in dieser Version noch nicht standardmäßig aktiviert. Die Frage bleibt offen, ob diese in dem endgültigen Update von Android 16 vorzufinden sind oder erst später hinzugefügt werden.

Das Design soll bunter werden und weiche Formen beinhalten. Es wird vermehrt auf Hintergrundunschärfe gesetzt. Dadurch soll dem Betriebssystem ein modernerer Look verliehen werden.