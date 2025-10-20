Das Weiße Haus bricht Negativ-Rekord auf Bluesky

Seit Freitag haben das Weiße Haus und unzählige andere Regierungsbehörden einen Account bei Bluesky. Ihr Ziel: Auch dort gegen die Demokraten zu schießen. Doch das ging ziemlich nach hinten los.

Das Weiße Haus startete auf Bluesky mit einem Highlight-Video von Trump-Aufnahmen und Memes. Dazu schrieben sie: "Was geht, Bluesky? Wir dachten, du hast vielleicht einige unserer größten Hits verpasst, also haben wir das hier für dich zusammengestellt."

Auch die anderen Regierungsbehörden erstellten danach einen Account. Dazu zählen das Heimatschutzministerium, Handelsministerium, Verkehrsministerium, Innenministerium, Gesundheitsministerium, Außenministerium, Kriegsministerium und Verkehrsministerium. Sie alle posteten schnell Nachrichten, worin sie den Demokraten die Schuld geben für den derzeitigen Shutdown.

Nutzer reagieren mit Trumps Verbindung zu Epstein

Das Außenministerium schrieb: "Wir haben gehört, dass dies ein großartiger Ort für einen offenen und ehrlichen Dialog ist. Deshalb sind wir hier, um darüber zu sprechen, wie der Shutdown der Demokraten unser Land auf der Weltbühne untergräbt."

Mit den Nachrichten versuchte das Social-Media-Team der Regierung, die Nutzer der linke Alternative zu Elon Musks X zu provozieren und zu ärgern. Viele Nutzer reagierten und hoben Trumps Beziehung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hervor.

Ben Collins, der CEO von der Satireseite "The Onion", schrieb: "Der Grund, warum sie diesen Ort angreifen, ist, dass sie die Menschen dort nicht kontrollieren können und das macht sie verrückt." Einige beliebte Bluesky-Accounts fordern ihre Follower auf, die Regierungsseiten einfach zu blocken.

Vance und Weißes Haus am häufigsten geblockt

Innerhalb von nur 48 Stunden wurde das Weiße Haus zu einer der am häufigsten geblockten Seiten auf Bluesky. Laut ClearSky, einer Seite, die Blueskys Blocken-Statistik verfolgt, wurde das Weiße Haus schon von über 100.000 Nutzern geblockt und von fast 12.000 gefolgt.

Rekordhalter ist noch immer Vizepräsident JD Vance. Er trat der Seite im Juni 2025 bei und wurde von rund 169.000 Accounts geblockt.