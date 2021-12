Mutterkonzern Meta hat seinen Social-Media-Jahresrückblick mit den Top-10-Themen Österreichs veröffentlicht.

Nach Google , Apple , Spotify, Twitter & Co hat nun auch Meta seinen heurigen Jahresrückblick veröffentlicht. Erstmals gibt es dabei eine eigene Auswertung für Österreich. Dabei werden jene Themen gezeigt, über die sich die heimischen Nutzer auf Instagram und Facebook am meisten ausgetauscht haben.

Bundeskanzler und Corona

Zwei der Top-Ten-Themen betreffen demnach das Coronavirus : Die immer wieder stark belegten "Intensivstationen" waren das eine, das "Impfen", das vor diesem Zustand schützen sollte, das andere. Und auch die Politik schaffte es in den Jahresrückblick: Drei Bundeskanzler hatte Österreich im Jahr 2021, Sebastian Kurz (ÖVP) machte nach Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn Schluss mit der Politik. Sowohl bevor als auch nachdem er am 2. Dezember alle Ämter niederlegte, war "Bundeskanzler" eines der meistdiskutierten Themen.

Ibiza, Radln, EM und Café

Obwohl das auf der Insel gedrehte Video, das damals zum politischen Skandal und Bruch der Regierungskoalition führte, schon 2019 bekannt wurde, schaffte es heuer auch "Ibiza" in die Liste. Doch nicht nur Politik und Pandemie errangen Top-Ten-Plätze. Das "Fahrradfahren" wird nicht nur auf Österreichs Straßen immer beliebter, sondern ist auch in Sozialen Netzwerken ein Hit. Kaffeehauskultur wird hierzulande seit jeher groß geschrieben, die Freude der Nutzer war laut einer Meta-Aussendung vor allem in der Zeit deutlich zu spüren, als Kaffeehäuser nach dem Lockdown wieder öffneten. "Café" findet sich ebenso in der Liste wie die "Fußball-Europameisterschaft", in der Österreich im Achtelfinale gegen den späteren Gewinner Italien ausschied.

Weitere Top-Themen

Auch "Strand" und "Umwelt" sind inkludiert, ebenso wie "LGBTIQ+". Laut Meta können auf den Plattformen "alle Menschen stolz ihre Identität feiern und auf bestehende Diskriminierungen aufmerksam machen". Seit heuer können Instagram-Nutzer ihrem Profil Pronomen hinzufügen.

Hashtags und Songs

Einen Österreich-Bezug stellten Nutzer mit den Top-Hashtags #austria und #vienna her. Aber auch #love, #nature oder #photography wurden oft verwendet. Unter den meistgenutzten Songs befinden sich 2021 unter anderem "B.I.B.O" von Dardan, " SAD GIRLZ LUV MONEY Remix (feat. Kali Uchis and Moliy)" von Amaarae und das weihnachtliche "It's Beginning to Look a Lot like Christmas" von Michael Bublé. Ähnlich wie in der Musik-App Spotify können Instagram-User heuer erstmals einen Jahresrückblick und damit bis zu zehn Stories aus dem auslaufenden Jahr teilen.