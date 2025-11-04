DIESES bekannte Windows-Problem ist nun endlich Geschichte

Viele Nutzer:innen von Windows-PCs kennen das Problem: Nach einem Update sollte der Computer herunterfahren, doch stattdessen startet er sich immer wieder neu.

Dieses Verhalten hat seit Jahren für Ärger gesorgt. Jetzt hat Microsoft endlich eine Lösung angekündigt.

So verhält sich der Fehler

Wenn ein Windows-Update bereitsteht, haben Nutzer:innen üblicherweise zwei Optionen: „Aktualisieren und neustarten“ oder „Aktualisieren und herunterfahren“. Gerade bei letzterer Option trat lange Zeit ein Problem auf. Wird „Aktualisieren und herunterfahren“ ausgewählt, fährt sich der PC nicht wie gewünscht herunter, sondern startet automatisch neu. Viele Anwender:innen berichteten, dass sie plötzlich einen eingeschalteten Computer oder Laptop vorfanden, obwohl sie diesen eigentlich schon länger ausgeschaltet hatten. Die ersten Meldungen zu diesem Fehler stammen laut Nutzerberichten von vor mehr als vier Jahren.

Microsoft reagiert

Betroffene können nun aufatmen. Microsoft hat bestätigt, dass der Fehler existiert und versprach Abhilfe. Nach Angaben von Windows Latest hat sich der Fehler ursprünglich bei der Entwicklung von Windows 10 eingeschlichen. Da er bisher nicht behoben wurde, übernahm Windows 11 den Bug automatisch.

Microsoft stellt nun einen ersten Fix bereit: Mit dem optionalen Update KB5067036 soll der Fehler behoben sein. Nutzer:innen können das Update freiwillig über „Windows Update“ installieren. Wer lieber abwartet, kann sich bis zum nächsten offiziellen Patch im November 2025 gedulden (der voraussichtlich am 11. November 2025 als Pflicht-Update für Windows 11 bereitgestellt wird). Laut Windows-Expert:innen liegt der Ursprung des Fehlers wahrscheinlich im „Servicing Stack“, dem Teil des Systems, der für die Installation von Updates zuständig ist. Offenbar wurde der Befehl zum Herunterfahren gelöscht, sobald ein Update installiert wurde.