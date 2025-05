Elon Musk geht 300-Millionen-Deal mit Telegram ein

Die Chat-Plattform Telegram hat einen neuen Meilenstein erreicht. Gründer Pavel Durov verkündete eine umfangreiche Zusammenarbeit mit Elon Musks KI-Unternehmen xAI.

Im Mittelpunkt steht die Integration des KI-Chatbots Grok, der bisher ausschließlich auf Musks Plattform X (ehemals Twitter) zum Einsatz kam. Der Deal bringt Telegram nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch neue technische Möglichkeiten.

Telegram schließt großen Vertrag mit Elon Musks xAI

Telegram wird den Chatbot Grok in seine App einbinden und damit Nutzern weltweit den direkten Zugang zur Künstlichen Intelligenz ermöglichen. Laut Durov wird die Zusammenarbeit zunächst für ein Jahr laufen. Mit der Vereinbarung erhält Telegram eine Zahlung in Höhe von 300 Millionen US-Dollar (rund 275 Millionen Euro, Stand Mai 2025).

Darüber hinaus ist eine Beteiligung von 50 Prozent an allen Einnahmen vorgesehen, die durch xAI-Abonnements innerhalb von Telegram generiert werden. Pavel Durov äußerte sich optimistisch: „Gemeinsam gewinnen wir!“ Er deutet damit an, dass beide Unternehmen langfristig von der Kooperation profitieren sollen.

Grok verlässt erstmals die X-Plattform

Für Elon Musks Unternehmen xAI ist diese Partnerschaft ein bedeutender Schritt. Bisher war der Chatbot Grok ausschließlich in die Plattform X (USA, früher Twitter) eingebunden. Telegram wird nun die erste externe Plattform sein, auf der Grok direkt verfügbar sein wird.

Telegram zählt derzeit über eine Milliarde aktive Nutzer pro Monat. Damit gewinnt Grok Zugang zu einer riesigen Nutzerbasis, die in vielen Teilen der Welt vertreten ist – insbesondere auch außerhalb der Vereinigten Staaten.

Telegrams Geschäft wächst rasant

Die Partnerschaft fällt in eine besonders erfolgreiche Phase für Telegram. Das Unternehmen konnte im Jahr 2024 erstmals einen Jahresgewinn von 540 Millionen US-Dollar (etwa 495 Millionen Euro) verzeichnen. Der Umsatz lag bei 1,4 Milliarden US-Dollar (ca. 1,28 Milliarden Euro) – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, in dem die Einnahmen noch bei rund 350 Millionen Dollar lagen. Das entspricht einer Vervierfachung innerhalb eines Jahres. Die nun angekündigte Kooperation mit xAI dürfte diese Entwicklung weiter unterstützen – sowohl finanziell als auch in technischer Hinsicht.

Ein Blick in die Zukunft

Ob Grok auf Telegram bei den Nutzern gut ankommt, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Die Integration in eine so große Plattform könnte xAI einen entscheidenden Schub geben. Gleichzeitig bleibt abzuwarten, wie Telegram die neue Technologie konkret umsetzt und ob sie den Erwartungen der Nutzer gerecht wird.