Event ist offiziell: Neue iPhones und Apple Watch erwartet

Der Termin steht fest: Am 12. September stellt Apple im Steve Jobs Theatre im Apple-Hauptqartier in Cupertino (Kalifornien) seine neuen iPhone-Modelle vor.

USA. Das Apple-Event ist offiziell – am Dienstag lud der Konzern zu einem Neuheiten-Event am 12. September in seinem Hauptquartier in Cupertino ein. Apple präsentiert traditionell bei diesen September-Veranstaltungen nicht nur neue iPhones, sondern auch die nächste Generation der Computer-Uhr Apple Watch. Was genau zu erwarten ist, bleibt bis zum Event geheim.

Laut "Bloomberg" plane der Tech-Riese beim teureren Modell iPhone 15 Pro in diesem Jahr ordentlich aufzurüsten. Beim Pro Max, soll vor allem die Kamera-Zoom-Funktion deutlich verbessert werden. Außerdem werden aufgrund einer EU-Vorgabe alle iPhones demnach bei der Ladebuchse auf den Standard USB-C statt Apples hauseigenem "Lightning"-Format umsteigen.

Eher kleinere Änderungen dürften heuer bei der Apple Watch anstehen, denn plant offenbar zum zehnten Geburtstag seiner Uhr im nächsten Jahr ein großes Neudesign im Stile des iPhone X. Sowohl die Apple Watch 9 als auch die Apple Watch Ultra 2 sollen daher nur Detailverbesserungen bekommen.