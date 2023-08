TikTok-Star VonViddy mit 32 Jahren gestorben

Joe Muchlinski starb nur wenige Tage nach seinem letzten veröffentlichten Video.

Joe Muchlinski, der seinen Fans in den sozialen Medien als VonViddy bekannt war, starb am Montag im Alter von nur 32 Jahren, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Muchlinski postete vor allem Clips zu seiner Musik und Comedy-Videos. Mit dem VonViddy-Account erreichte er auf TikTok 170.000 Abonnenten. Seit 2020 war er auf der Video-Plattform aktiv und generierte seither 8,7 Millionen Likes.

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Muchlinski ein Video, in dem er sagte, dass er für seine Musik und Comedy in Erinnerung bleiben will, anstatt mit seinen Sucht-Problemen. Für seine Fans empfinde er Liebe, sagte er am Ende des Clips.

Muchlinskis Schwester bestätigte den Tod ihres Bruders gegenüber dem US-Portal "TMZ". Er sei gestorben, nachdem er "seinen langen Kampf gegen eine Geisteskrankheit verloren hat", sagte sie.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.