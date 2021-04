Algorithmus interpretierte "Bitche" als Schimpfwort "bitch" – Stadtseite wochenlang gesperrt.

Facebook sorgt einmal mehr mit seinem Umgang gefährlicher bzw. obszöner Inhalte für Verwunderung. Jüngstes Opfer der teils skurrilen Vorgangsweise ist die französische Stadt Bitche. Deren Facebook-Seite war drei Wochen lang gesperrt, weil der Algorithmus des Online-Netzwerks den Namen mit dem englischen Schimpfwort "bitch" verwechselte. Wie der Bürgermeister von Bitche, Benoit Kieffer, nun mitteilte, hatte Facebook die Seite "Ville de Bitche" am 19. März wegen eines angeblichen Verstoßes gegen seine Standards gesperrt.

Seite wieder online

Die Stadt setzte sich gegen die Sperrung zur Wehr. Seit Dienstag ist die Seite wieder zu erreichen, wie Facebook in Frankreich bestätigte. Das Unternehmen räumte ein, die Seite sei wegen einer "fehlerhaften Analyse durch unsere Systeme" gesperrt worden. Beleidigungen wie das englische Schimpfwort "bitch" (übertragen: Miststück, Schlampe) werden demnach automatisch gesperrt.

Ärger über die Dauer

Bürgermeister Kieffer ärgert sich vor allem darüber, dass die Entsperrung so lange dauerte. Er habe Facebook mehrfach aufgefordert, die Seite zu entsperren, berichtete er. Entnervt richtete er schließlich die neue Seite "Mairie 57230" ein. Der Name enthält neben dem französischen Wort für Rathaus die Postleitzahl der Gemeinde, die im Verwaltungsbezirk Moselle an der deutschen Grenze liegt und für ihre Zitadelle aus dem 18. Jahrhundert berühmt ist.